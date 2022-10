Geslacht geregistreerd bij burgerlijke stand? Hoe nodig is dat?

Heel vaak wordt, bijvoorbeeld bij enquêtes, ook gevraagd naar het geslacht. Waarom is dat relevant?

Geef je een kind op voor school of kinderdagverblijf: er wordt gevraagd of het een jongen of meisje is. Waarom eigenlijk? We weten inmiddels wel dat er ongeveer evenveel jongens als meisjes geboren worden.

Ik zou me kunnen voorstellen dat zonder de aandacht voor het geslacht, de gelijkheid van man en vrouw toeneemt.

Ik weet dat bij allerlei medische onderzoeken m/v wel van belang is, maar net daar waar het van belang is, is er weinig rekening gehouden met de verschillen tussen m/v. Denk aan een hartaanval. Bij een vrouw zijn er andere, vagere symptomen dan bij een man.

Onze dochter kreeg een baby, een jongen. Toen hij op zijn eerste dag ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .