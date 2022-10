Moet Dierendag gevierd worden? ‘Het is een uitvinding van commerciële partijen’

Dinsdag is het Werelddierendag. Ook is het de gedenkdag van Sint Franciscus van Assisi. Deze heilige staat bekend om zijn liefde voor de armen en de dieren. Wereldwijd besteden mensen op dierendag extra aandacht aan dieren en dierenwelzijn. Ze verwennen hun huisdier of zetten zich in voor dieren die in de verdrukking zijn gekomen; pelsdieren, proefdieren in de cosmetica of dieren in de veehouderij. Vier jij dierendag? En wat betekenen dieren voor jou?