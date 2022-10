Na de dienst

Na de kerkdienst is iedereen druk met familie (ND 29 september). Inderdaad. Maar ook vooral in gesprek met de naaste vrienden die elkaar toch al regelmatig ontmoeten. Gemiste kans om nou juist die gelegenheid aan te grijpen om iemand anders eens aan te spreken. Iemand die je zo vaak niet ziet, of nu voor het eerst, en graag eens wordt aangesproken.