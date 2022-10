Zonnepanelen en terugleververgoeding

Recent verscheen een artikel over de vergoeding die je krijgt als je met zonnepanelen, over een heel jaar gemeten, per saldo hebt teruggeleverd aan de energiemaatschappij. Er is een duidelijk verschil tussen terugleveren en ‘over een heel jaar netto-terugleveren’. Teruglevering door zonnepanelen wordt onaantrekkelijk genoemd vanwege de extreem lage vergoeding (ND 29 september). Maar die onaantrekkelijkheid geldt alleen voor netto-terugleveren. Veel zonnepaneelhouders (ook ik) hebben niet met de netto-terugleveringsituatie te maken. Ik lever over een heel jaar gemeten minder terug dan dat ik verbruik (per saldo koop ik dus wat in) en ik krijg gewoon dezelfde prijs voor wat ik terugleverde als de prijs die ik moet betalen voor wat ik afnam. Een redelijke vergoeding voor het netto-terugleveren is evengoed belangrijk. Want een deel van de relatief klimaatveilig opgewekte kWh wordt nu voor een spotprijs ingekocht door energiemaatschappijen.