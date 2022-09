Het hangt vooral van de VS af wat er nu in Oekraïne gaat gebeuren

Na de annexatie van vier Oekraïense regio’s is de kernvraag hoe de VS de kans inschatten dat Oekraïne een ‘totale zege’ behaalt - wat alleen kan met militaire steun van de VS - of dat dit het moment is om te gaan onderhandelen.

Zal het einde van de oorlog in Oekraïne meer weg hebben van het resultaat van de Zesdaagse Oorlog in 1967 in het Midden-Oosten of van dat van de Vietnamese oorlog in 1973? In 1967 behaalden de Israëli’s een totale overwinning op de Arabische agressors. Daarentegen was ten aanzien van Vietnam eind jaren zestig/begin zeventig al duidelijk dat de Amerikanen daarin niet zouden slagen. Er zou hoogstens een pijnlijk compromis met de communisten mogelijk zijn.

En straks ten aanzien van Oekraïne? Kernvraag in dat verband is wat de Verenigde Staten menen wat daar nog mogelijk is. Wat Zelenski denkt, is duidelijk. Aan het beginnen van onderhandelingen verbindt hij de voorwaarde dat de Russen zich terugtrekken tot de grenzen van voor hun agressie. D..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .