Ook als je in de kerk een ander soort koffie wilt gaan schenken, kan dat een geestelijk besluit zijn

Wat houdt leidinggeven in de kerk in? Het is te simpel om praktische zaken uit te besteden aan een commissie. Knip de boel niet op in ‘geestelijk’ en ‘de rest’.

Elk jaar vind ik het weer bijzonder om te zien: zoveel vrijwilligers in de kerk die uit zichzelf initiatieven nemen waarmee ze bijdragen aan de roeping om samen het geloof te oefenen en God te eren. Het kinderwerk, het omzien naar elkaar, muzikale talenten – je ziet het allemaal.

Een stuk lastiger is het op veel plaatsen om mensen te vinden die op langere termijn de verantwoordelijkheid willen dragen, met name in de kerkenraad. Kerken zijn in dat opzicht overigens niet uniek. In veel vrijwilligerswerk is het eenvoudiger om vrijwilligers te vinden voor tijdelijke uitvoerende klussen dan voor bestuurlijk werk.

Wat wel speciaal bij de kerk hoort, is dat bij het begin van het seizoen ook de bezinning start op wat dat leidinggeven nu eigenlijk ..

