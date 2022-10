Geef kinderen in asielzoekerscentra zo snel mogelijk psychologische hulp

Kinderen die zichzelf verminken, overmatig alcohol en drugs gebruiken of een zelfmoordpoging doen. Het is gedrag dat je nooit wilt zien. Stel psychologische eerste hulp beschikbaar voor asielkinderen die meer meegemaakt hebben dan goed voor hen is.

Ongeveer een op de drie vluchtelingen naar Europa is minderjarig. Kinderen vluchten niet zo maar, maar zijn op de vlucht voor mensenrechtenschendingen in hun eigen land. Zij steken de grenzen over in het donker, en worden vaak met geweld terug de grens over gestuurd. Kinderen op de vlucht ervaren veel geweld. Ze lopen daarbij niet alleen fysiek beschadigingen op, maar zeker ook mentaal.

Geweld lijkt bijna onvermijdelijk voor deze groep kinderen en het wordt veroorzaakt doordat Fort Europa de deur dichthoudt. Juist de mensen die macht hebben, zoals smokkelaars en de grenspolitie, gebruiken het meeste geweld. Kinderen vertellen dat ze hun kleren uit moesten trekken, in de kou moesten staan, elektrische schokken toegediend kregen, en w..

