Evangelische en gereformeerde vogeltjes kunnen van elkaar leren

Voorgaan is een wekelijkse oefening in wijsheid, staat er boven het interview met dominee Jaap Oosterhuis (ND 24 september). Wat een eerlijk en leerzaam verhaal over de schepping en de opdracht om duurzaam met de schepping om te gaan. Prachtig is ook de voorzichtigheid als hij spreekt over de zoektocht van het geloof. ‘Wij moeten nooit denken dat wij precies weten hoe het zit, alsof wij God helemaal begrijpen.’ Daarna gaat hij - wat hij zelf ook zegt - iets riskants beweren en generaliseren en doet enkele uitspraken over het evangelische geloof. Hij zegt: ‘Het evangelische geloof is steeds meer egovoedend geworden, een podiumgeloof ... en de verleiding van het podium kan mensen verzieken.’ Als gereformeerde broeder vind ik dit jammer. Waarom zo praten over het geloof en evangelische broeders en zusters? Is dit niet een soort preek voor eigen parochie? Is het niet strijdig met wat eerder werd gezegd dat wij niet moeten denken dat wij precies weten hoe het zit? Het verlangen naar een betere wereld en de termen waarmee Jaap Oosterhuis zijn geloof omschrijft, is ook het geloof van evangelische broeders en zussen. Ook al doen zij anders, dat betekent niet dat het om het ego van de spreker gaat en dat voor de gemeenteleden de mens centraal staat. ‘Wie niet tegen ons is, is voor ons’, zegt de Here Jezus tegen zijn leerlingen in Marcus 9: 40.

Om in de sfeer te blijven van het artikel: Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Wij kunnen veel van elkaar leren door naar elkaar te luisteren en samen te werken.