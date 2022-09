Nog zes tips tegen armoede

‘Hoe moeten we armoede in Nederland tegengaan?’

Acht mensen gaven allerlei ideeën (Nederlands Dagblad, 26 september).

Ik heb nog zes praktische tips:

1. Vermijd beschamende voedselverspilling door bewust voedsel te kopen en eventueel in te vriezen. Laat later wat ingevroren is in een koelkast ontdooien, waardoor de koelkast gekoeld wordt.

2. Een wijze oudtante gaf ons 43 jaar geleden voor ons huwelijk een snelkookpan. Sindsdien hebben we veel gas en tijd bespaard en juist vitamines gespaard. Om nog meer gas te sparen, kunnen we wat benodigd water eerst verhitten met een elektrische waterkoker en dan in de snelkookpan gieten.

3. De energieslurpende wasdroger hebben we al jaren geleden de deur uit gedaan, want de was droogt prima op de tocht. Spaarlampen en LED-verli..

