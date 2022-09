Gospel als swingend en louterend medicijn tegen huidige verzuring«

In dit door hebzucht uitgemergeld laagland waar lankmoedigheid niet meer in aanzien staat en intimidatie wordt beloond met overleg - in dit verschroeid neutraal gebied waar vreemdelingen vreemden blijven en nabuurschap enkel het eigen erf betreft, verlang ik als de moed me in de schoenen zinkt steeds vaker naar de pure eenvoud van de gospel. Naar een geluid van hoop op blote voeten dat als een stroom vol liefde de mensen met elkaar verbindt in plaats van scheidt - hetgeen net weer even anders wordt geschreven dan het meer vertrouwde ‘schijt’.