Kerk, bied ruimte aan tieners die mentaal niet fit zijn

43 procent van de meiden op de middelbare school ervaart emotionele problemen. De oorzaak is mogelijk de prestatiedruk vanuit school, ouders en maatschappij.

De cijfers zijn schokkend: Het aantal tienermeiden met mentale problemen is in de afgelopen vier jaar gestegen van 28 naar 44 procent en ook bij jongens nemen de mentale problemen toe. Dit blijkt uit het Nederlandse onderzoek ‘Health Behaviour in School-aged Children’ (HBSC). Maar zien kerken deze mentale problemen ook? Is er in de christelijke gemeente oog voor de kwetsbaarheid en de pijn van tieners?

Vanuit Kerkpunt werken we al jaren aan het in kaart brengen van welke boodschap tieners meekrijgen in onze huidige maatschappij en welke boodschap we daar vanuit de Bijbel tegenov..

