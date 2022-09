Wegens gebrek aan ambitie stort het kabinet ons openbaar vervoer in een vrije val

In het openbaar vervoer nemen de reizigersaantallen af en de kosten toe. Dat leidt tot verschraling van ons vervoersnetwerk. De politiek grijpt vooralsnog niet in en dat zet Nederland in vergelijking met de grote metropolen in de wereld op grote achterstand.

In 2019 ging het goed met het openbaar vervoer, vooral in Amsterdam. Door een investering in de Noordzuidlijn nam het aantal reizigers enorm toe. Het Amsterdamse ov vervoerde op goede dagen een miljoen reizigers. Omdat meer passagiers ook meer inkomsten genereren, kon de subsidie voor het Amsterdamse ov naar nul. Daardoor was er meer geld beschikbaar voor andere investeringen in publiek transport. Het vliegwiel van de vooruitgang en vergroening kwam op snelheid. Maar toen volgden achtereenvolgens corona en een nieuw kabinet.

Tijdens de lockdowns zag de toenmalige regering in dat het belangrijk was het ov-netwerk in stand te houden, ook al was reizen niet of nauwelijks toegestaan. Netwerken die in verval raken, zijn immers moeilijker te he..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .