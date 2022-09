In het Nederlands Dagblad van 24 september vertelt boer Marije over het appelras ‘Santana’. Mensen met een matige appelallergie kunnen deze appel vaak wel eten.

Ik heb twintig jaar geen appels kunnen eten, tot de Santana op de markt kwam. Toen kon ik weer heerlijk in een appel bijten.

Maar intussen is er nog een ander ras ontdekt: de Elise. Minstens zo lekker als de Santana, langer houdbaar en minder vatbaar om door insecten aangevreten te worden. Wij hebben intussen drie Elises geplant en ik eet appels zo veel ik wil. Overigens hoef je voor een appeltaart, ook al ben je allergisch voor appels, geen Santana of Elise te gebruiken, want het appel-allergeen gaat kapot bij verhitting!

