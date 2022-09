Ketterse ideeën?

In het artikel over de evangelicals in de Verenigde Staten (ND, 22 september) wordt gezegd dat meer dan de helft vindt dat de mens prima in staat is om het goede te kiezen. Dit in tegenstelling tot wat over de mens wordt gezegd in de Heidelbergse Catechismus, waarin staat dat hij onbekwaam tot enig goed is en geneigd tot alle kwaad. Welke theologische pessimist heeft dat ooit uitgevonden? De mens is toch vrij om te kiezen tussen goed en kwaad in eigen verantwoordelijkheid. Schrappen, dit artikel, omdat het niet waar is. Het doet onrecht aan al die mensen die in navolging van Jezus, soms met inzet van hun eigen leven, zich inzetten voor hun medemens en het is een belediging van het Opperwezen die als kroon van de schepping een wezen zou hebben gemaakt waar niets van deugt.