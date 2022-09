Kerkfeestje

Iedere dag lees ik – meestal met veel plezier – de rubriek ‘Ik en mijn huis’. Maar vanmorgen (ND 27 september) werd ik er zelfs helemaal blij van!

Wat een prachtig verhaal over dat meisje dat op haar school als christen een volslagen eenling is. En die dan met een boel humor op het idee komt om haar medeleerlingen op een ludieke manier kennis te laten maken met de boodschap van de Bijbel en met de kerk die die boodschap wil uitdragen. En vervolgens van plan lijkt te zijn om dat idee op één of andere manier uit te voeren.

Christenen dragen de naam van hun Heiland en zijn in deze wereld Zijn ambassadeurs. Mij bekroop de gedachte: De Heer heeft op die school wel een heel goede, vrolijke en vindingrijke ambassadeur neergezet.

Doen dus.

