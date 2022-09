De column van dominee Mark de Jager (ND, 7 juli) over een tweede doop heeft veel waardevolle reacties opgeleverd. Toch mis ik iets. Dopen betekent letterlijk onderdompelen. Niet voor niets zocht Johannes een plaats op waar veel water was. Onderdompelen beeldt de betekenis van de doop ook beter uit: als teken van de ‘begrafenis’ van de oude mens en het opstaan van de nieuwe mens. Toen ik dit ontdekte was de vraag: was mijn kinderdoop genoeg? Mijn belijdenis kon ik zien als een bevestiging van de kinderdoop, de ‘begrafenis’ was dan een beetje te vroeg geweest. Maar besprenkeling is geen doop. Wel een symbool ervan. Maakt dat iets uit? Na alle theologische geredeneer was voor mij het verhaal van Naäman doorslaggevend: hij kreeg de simpele opdracht om zich te laten onderdompelen in de Jordaan. Hij had allerlei argumenten om dat niet te doen. Maar uiteindelijk gaf hij zich gewonnen.