Elektriciteitsnet nu pas aanpassen?

Aan de TU Delft, faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, wordt een onderzoeksprogramma gestart naar de meldkamer van de toekomst. Deze meldkamer is nodig om het elektriciteitsnet geschikt te maken voor de energietransitie, waarbij op talloze plekken in het net elektriciteit wordt opgewekt met zonne- en windenergie.

Als oud-student van de faculteit kreeg ik een verzoek om een donatie om het programma al te kunnen starten, in afwachting van de toekenning van subsidies. Het verbaast me dat een universiteit in dit stadium nog om geld moet bedelen om een programma te kunnen starten dat het elektriciteitsnet geschikt moet maken voor de energietransitie. Ik zou verwachten dat de noodzaak van dergelijk onderzoek wel duidelijk zou zijn.

Ik had het natuurlijk kunnen weten: particulieren in Nederland worden ontmoedigd om zonnepanelen te plaatsen vanwege een zeer lage vergoeding voor het terugleveren van elektriciteit aan het net op momenten waarop de zon fel schijnt of waarop het hard waait. De lage vergoeding wordt gepresenteerd als een soort natuurwet van de..

