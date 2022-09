Tien miljoen mensen werken voor producten die in Nederland belanden. Maar ze profiteren er zelf niet van

Een medewerker in een fabriek in Narayangani, Bangaladesh, droogt stoffen nadat kleurstof is toegevoegd. Bangladesh is een van de grootste exporteurs van kleding ter wereld. Veel westerse landen laten er hun kleding maken.

Het is de bakker om de hoek die zo bekend en vertrouwd lijkt. Je komt er al jaren een paar keer per week om vers brood te halen. Dan doe je onverwachts een schokkende ontdekking. Door de kier van een deur achter de toonbank kijk je in een donkere ruimte en ziet daar allemaal vrouwen, mannen en kinderen deeg kneden, beslag maken, fruit snijden en ga maar zo door. Plots vang je een blik op van een vrouw die opkijkt. De wanhoop is af te lezen uit haar ogen. Het is alsof ze luid schreeuwend ‘help’ fluistert. Je ontdekt dat de mensen dagelijks minstens twaalf uur werken, zes euro per dag betaald krijgen, nauwelijks verlof hebben en alleen maar rijst eten.

De bakker schrikt van je ontdekking en geeft aan dat hij jaarlijks verbeteringen do..

