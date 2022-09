Vraag een minister om een perspectiefbrief en het klamme zweet breekt hem uit

Daar was-ie weer. De perspectiefbrief. In de krant van afgelopen maandag, in een verhaal over de nog niet gevonden minister van Landbouw. En dat die nog niet gevonden is, zou wel eens met die brief te maken kunnen hebben. Want in dat stuk stond, alsof het niks was, dat de nieuwe minister straks een perspectiefbrief gaat schrijven. Bij het lezen van zo’n zin - in de hogere CU-kringen wordt deze krant goed gelezen - moet ergens in het land het klamme zweet opnieuw zijn uitgebroken. ‘Amice, welke molensteen wil je om je nek? Wat dacht je van een perspectiefbrief?’

De perspectiefbrief is een soort ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’ voor grote mensen. En dat je de mensen die een poosje hebben staan gissen dan toegeeft dat je het zelf ei..