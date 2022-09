Waarom bomen kappen bij Huis Doorn geen goed idee is

Bij Huis Doorn staat een prachtig bos op het punt van omvallen. De droogte heeft het glansrijk doorstaan, maar volgens het Rijksvastgoedbedrijf moeten 484 gezonde beuken om, variërend in leeftijd van 75 tot 200 jaar.

Het parkbos rond Huis Doorn is karakteristiek en fotogeniek. Maar wordt het bos nu een ex-bos? (beeld anp / Hollandse Hoogte / Tobias Kleuver)

Het parkbos rond Huis Doorn is karakteristiek en fotogeniek; een geliefde trouwlocatie, en favoriet bij historisch getinte evenementen. Actrice Audrey Hepburn had er familie, de Duitse keizer vond er zijn toevlucht. Generaties groeiden op onder de boomkruinen. De Utrechtse Heuvelrug noemt zich ‘de streek die zichzelf is gebleven’ mede dankzij dit bos, dat een ex-bos zal worden als het lokale bestuur het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) toestemming geeft voor zijn ‘masterplan’. Zo lang de beuken blijven, schenken ze koelte, schaduw en een weldaad voor de ogen aan wie ze bezoekt. Zonder hen zal maar weinig overblijven van deze majestueuze plek. Verzet tegen bomenkap noemt het RVB ‘sentimenten’ en daarbij gebruikt het behendig trendy woorden als ..

