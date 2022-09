Een christelijke zorgverzekering is iets wat je moet koesteren

Dat Pro Life Zorgverzekeringen ook omstreden behandelingen gaat vergoeden betekent nog niet dat ze er geen kanttekeningen bij kan blijven plaatsen. Maar waar is de steun van mensen die zich in Nederland overtuigd christelijk noemen?

De christelijke zorgverzekeraar Pro Life, onderdeel van verzekeraar Zilveren Kruis, werd recent min of meer gedwongen ook behandelingen te vergoeden die men principieel niet wilde vergoeden. Een ontwikkeling die christenen moet oproepen tot actie. (beeld anp / Alexander Schippers)

Onlangs kondigde Pro Life Zorgverzekeringen aan voortaan alle voorzieningen in de basisverzekering te vergoeden: ook omstreden behandelingen als abortus, euthanasie en IVF waarbij restembryo’s ontstaan. Uit de toelichting bleek het niet om een vrijwillige koerswijziging te gaan. Men is hier door druk van enkele grote collectieven van verzekerden door moederorganisatie Zilveren Kruis min of meer toe gedwongen.

Wij delen de treurnis van velen dat bijzondere polissen als die van Pro Life in onze ‘tolerante’ samenleving kennelijk geen bestaansrecht meer hebben. Als we maar genoeg van onze Nederlandse waardendiversiteit inleveren, dreigt, om met Henk Jochemsen te spreken (RD, 9 september), ‘een liberale meerderheidsdictatuur’.

Een begrijp..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .