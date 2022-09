Snelwegen afsluiten voor het klimaat: noodzakelijk of een brug te ver?

Snelwegen afsluiten, banden van grote auto’s laten leeglopen - is het geoorloofd om je aan de wet te onttrekken om klimaatverandering te thematiseren? Of moeten we ons aan de spelregels houden?

Ik sprak er pas over met een dertiger: gaan we het redden als we in dit tempo stappen zetten om de ecologische catastrofe te keren? Hij dacht van niet, hij wist ook wie de hoofdschuldigen waren: roofkapitalistische bedrijven als Shell. Hij dacht ook dat deze criminele organisaties door argumenten niet van koers zouden veranderen en dat de enige taal die ze begrepen die van de actie was: al dan niet gewelddadige ontregeling van hun bedrijven.

Ik raadde het hem af, want dat zou het einde van de samen-leving betekenen. Mijn geheugen reikt wat verder dan het zijne en ik dacht aan de aanslagen van de links-extremistische groep Rote Armee Fraktion in de zeventiger jaren in Duitsland met ontvoeringen en moorden op industriëlen. Ook dat ..

