Vermanen kerkenraden kan nog niet

Mijn collega Anton Egas vindt het ‘heel jammer’ dat collega Arnold Huijgen meent dat vermanen van kerkenraden (rond vrouw en ambt) nog niet aan de orde kan zijn omdat ‘appel’ is aangetekend (ND, 24 september). Huijgen zal overigens niet appel maar revisie bedoeld hebben. Egas laat optekenen: ‘…dit is al een synodebesluit. Dit geldt al.’ Maar het is volgens mij Egas die zich in dit opzicht vergist: in de kerkelijke regeling revisie- en appelverzoeken staat: ‘Een revisieverzoek tegen een primair besluit heeft opschortende werking totdat op het verzoek is beslist.’ Er zijn inmiddels revisieverzoeken bij de roepende kerk van de volgende synode ingediend. Mitsdien is (de werking van) het besluit over vrouw en ambt automatisch opgeschort tot de synode van 2024 erover beslist.