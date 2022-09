De mens van nature slecht? Daarmee spreken we de Eeuwige tegen

Het feit dat de mens tegen het eerste gebod van God ingaat, wil niet zeggen dat daarmee het bouwplan, dat door God zelf ‘zeer goed’ wordt genoemd, ineens in wezen veranderd in ‘(zeer) slecht’.

Rik Meijer, predikant GKv Hardenberg Baalderveld, had de jongeren van zijn gemeente een vraag voorgelegd: ‘Zijn we als mensen van nature goed of slecht?’ (ND, 20 september). Tot zijn verrassing koos de hele groep er voor om te stellen dat mensen van nature slecht zijn. En Rik Meijer zelf ziet in zijn omgeving juist aanleiding om de slechtheid niet minder maar meer aandacht te geven. Want pas goed is het inzicht dat je van nature niet oké bent, maar dankzij Jezus een kind van God mag zijn.

Het is een strikvraag, lijkt me. En ook een vraag die uitdaagt om een in mijn ogen godslasterlijk antwoord te geven. Natuurlijk, vanuit ons perspectief is er veel om op te noemen wat mensen aan slechte daden verrichten. Maar waar vragen we precies naar a..

