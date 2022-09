Waarom ik als Australische de marathon van Den Haag liep in de strijd tegen waterschaarste

De mens kan niet zonder water. Toch behandelen we deze kostbare grondstof vaak alsof het niets is. Dat er water uit de kraan komt, vinden we net zo vanzelfsprekend als stroom uit een stopcontact. Droogte? Dat is vooral iets dat in verre landen gebeurt, in Azië of Afrika. De afgelopen zomer heeft laten zien hoe bedrieglijk die houding is. Nederland, met een als uitstekend beoordeelde waterzekerheid en -kwaliteit, bleek niet immuun voor de door klimaatverandering veroorzaakte wateruitdagingen. In augustus moest de regering zelfs een officieel watertekort afkondigen.

De zomerdroogte had dramatische gevolgen. Rivieren slibden dicht en de lage stand van de Rijn belemmerde onder meer het vervoer van kolen naar staalproducenten in Duitsland. Hoe..

