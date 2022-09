Hoe moeten we de armoede in Nederland tegengaan?

De boodschappen worden duurder en de energierekeningen onbetaalbaar. Het aantal mensen dat moeilijk kan rondkomen stijgt en er zijn steeds meer mensen in ons land die in armoede leven. Het kabinet maakte bekend dat ze een prijsplafond instelt voor de bedragen die energieleveranciers bij mensen in rekening mogen brengen. Een maatregel om ervoor te zorgen dat iedereen gebruik kan blijven maken van gas en elektriciteit. Wat is er nog meer nodig om de armoede in Nederland tegen te gaan of op te lossen?