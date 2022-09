De Geest en wij

In het interview met dominee Arjan Witzier (ND, 17 september) over zijn proefschrift zegt hij: ‘Paulus zegt dat alleen de Geest de diepten van God kent, maar het is wel die Geest die wij hebben ontvangen.’ Maar ik lees ook in de Bijbel: ‘Opdat gij met alle heiligen kent de hoogte, de breedte en de diepte van de liefde Gods’ (Efeziërs 3 vers 18). En die tekst gaat meteen over luisteren naar elkaar!