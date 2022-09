Hoe krijgen we het rood-wit-blauw weer terug als samenbindend symbool voor een land, een natie?

Dat moet anders: de Nederlandse vlag verdient een seculier reinigings- en verzoeningsritueel als de boerenprotesten tot een einde zijn gekomen.

‘Alles van waarde is weerloos’, dichtte Lucebert al in 1953. Dat kan zonder veel fantasie ook van toepassing worden verklaard op de Nederlandse vlag. Die hangt nu al enkele maanden in omgekeerde vorm door heel Nederland. Aan bruggen en lantaarnpalen, aan lange rijen van houten palen langs doorgaande (snel)wegen. En op Prinsjesdag zelfs langs de route van de koning en bij het ‘paleis’ van de Raad van State.

Hoe fleurig de kleuren ook in omgekeerde volgorde nog steeds afsteken tegen een in de kern prachtig landschap van cultuur en natuur, de volgorde blauw-wit-rood heeft door de langere duur van de p..