Ons politieke bestuur is te zakelijk en te technisch: de mens is buiten beeld geraakt

Het politieke bestuur is te zakelijk en te technisch geworden, de mens is buiten beeld geraakt. Daarover gaan we graag het gesprek aan.

‘Wat niet verandert, is dat samenwerking Nederland sterker maakt dan polarisatie’, aldus de regering in de Troonrede op Prinsjesdag. In de krant spraken minister Karien van Gennip en minister-president Mark Rutte over ‘geloof in een overheid met visie, die normeert en ingrijpt’ en dat de overheid voor mensen die geen ruimte hebben om economische klappen op te vangen ‘een schild moet opwerpen.’

Dit inzicht is ook de basis van de Prinsjesdagviering, waarin religies en levensbeschouwingen een gezamenlijke boodschap uitdragen. De Troonrede 2022 geeft ons aanleiding om twee thema’s uit te diepen: ‘een volwassen democratie’ en ‘de kwaliteit van de samenleving’.

volwassen democratieAl in de eerste alinea lezen we de aanname dat onze democratie volwa..

