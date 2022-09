Vergelijking Biden met Trump gaat mank

Matthijs Tieleman vergelijkt de Amerikaanse president Biden met zijn voorganger Trump, voor wat betreft het begrotingsbeleid en stelt dat ‘Biden veel verder gaat’ (ND, 19 september). Hij heeft het dan over een voormalig president die tweemaal ‘impeached’ werd. Die aanhangers naar het Capitool stuurde. Als hij hoort dat een groep aanvallers zijn eigen vicepresident Mike Pence wil ophangen, doet hij geen poging het geweld te stoppen, ‘Pence heeft het verdiend’. Hij blijft zijn aanhang ophitsen over de ‘gestolen verkiezingen 2020’. De voormalige president heeft elfduizend regeringsdocumenten in bezit. Ondanks anderhalf jaar van talloze verzoeken, blijft Trump dozen vol documenten achterhouden, waaronder staatsgeheimen. Moet hij een rechtvaardige huiszoeking ondergaan, dan speelt Trump het onschuldige slachtoffer.

De politiek is al decennialang verdeeld. Onder het presidentschap van Trump is dit moedwillig tot het uiterste vergroot. Als hij ergens krediet voor moet krijgen, dan voor het wantrouwen in en het totale ondermijnen van democratische structuren, verkiezingen en rechtspraak. Het zaaien van verdeeldheid en het vergroten van onderlinge haat. Het vermengen van taken, bevoegdheden en controles van de regering. Hij heeft hiermee de chaos in de samenleving ongekend vergroot en de regeerbaarheid van de VS ernstig aangetast.

Misschien dat Biden allerlei fouten heeft gemaakt, zoals rond de

studiekosten. Daar heb ik geen zicht op. Maar Biden is er niet alleen voor zijn loyalisten, maar voor heel het land.

