Is ‘zo en niet anders’ manipulatie?

In een poging geestelijke manipulatie aan de orde te stellen, spreekt Reinier Sonneveld zelf met grote stelligheid over geloofszaken. Dat raakt eerlijke, radicale maar ook troostende prediking over de toestand van de mens.

In een vraaggesprek met Hilbert Meijer spreekt Reinier Sonneveld over zijn nieuwe boek Reli detox. Genezen van religieuze manipulatie (Nederlands Dagblad, 16 september). Zijn belangrijkste mikpunt in dit gesprek is de manier waarop in zware reformatorische kerken de verdorvenheid van de mens wordt geleerd en de predikant als geroepen dienaar van God met zijn strenge boodschap geacht wordt boven alle kritiek verheven te zijn.

Hij richt zich tegen gemeenschappen waar mensen met religieuze argumenten onder druk worden gezet. Het gaat dan om argumenten als: ‘God wil dit’, of: ‘kritiek hierop is van de duivel’. In zijn contacten is hij veel verkreukelde, beschadigde mensen tegengekomen die in zulke gesloten, autoritaire kringen zijn..

