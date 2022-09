Stop met vechten tegen de moeilijke kant van het leven

Mijn eerste waarneming van een Canadese gans was op 11 maart 1986 in de uiterwaarden van de IJssel bij Zwolle. Ik zat op het Greijdanus College in VWO 5 en had een tussenuur.

Een nieuwe soort zien is voor een vogelaar een bijna niet uit te leggen vreugde. Ik kwam een kwartier te laat in de volgende les, maar dat werd me vergeven, omdat ik zo’n mooi verhaal had over een zeldzame vogelsoort. 35 jaar later werden wij vrienden, de Canadese gans en ik, toen ik leerde stoppen met vechten tegen de moeilijke kant van het leven.

In 2016 ging mijn huwelijk stuk. Het kwam als een donderslag bij heldere hemel. Ik heb een jaar in een roes van verdriet geleefd en in de jaren daarna het leven en mijzelf opnieuw uitgevonden. Ik was dankbaar voor de krachtige en stabiele persoon die ik kon zijn. Tot ik in 2020 een nieuwe relatie kreeg. Veel oud verdriet werd wakker, en me weer moeten verhouden tot een ander bleek enorm ingewik..

