Prinsjesdagprotest

Hoopvol kijk je naar de prachtige koninklijke tocht tijdens Prinsjesdag (ND, 21 september). Weer een waardige tocht, zoals we gewend waren. Wat is het dan bedroevend slecht dat er enkelen zijn die menen het te moeten verpesten door omgekeerde Nederlandse vlaggen te tonen. Ineens hoor je boegeroep en een kreet erbovenuit, die je haren rechtop laten staan. Ik hoop dat men deze schreeuwer kan lokaliseren en beboet. Het is te hopen dat het niet vanuit de boeren werd geuit, dan zouden ze hun laatste steun hebben verspeeld.