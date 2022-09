Het is jammer dat Reinier Sonneveld in zijn interview (ND, 14 september) niet het ongelooflijk belangrijke ‘tenzij wij door de Geest van God wedergeboren worden’ aanstipt (Zondag 3, vraag en antwoord 8). Dit volgt in de Heidelbergse Catechismus pal op de stelling ‘niet in staat tot enig goed en geneigd tot alle kwaad’. Dat zwijgen over de meest cruciale stap in een mensenleven is niet alleen een gemis in dit interview, maar helaas een diep verontrustend gemis in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en wat daar nu nog van over is. In de veertig jaar dat ik meelevend kerklid was, heb ik - voor zover ik mij kan herinneren - nóóit met enige nadruk die allerbelangrijkste stap horen verkondigen. In ieder geval niet op zo’n manier, dat ik het in praktijk kon brengen. En dus is het mij ook niet bijgebleven, behalve als dogmatisch begrip. Daarentegen wel, inderdaad, het ‘niet in staat tot enig goed …’ En dat besef maakt mij tot op de dag van vandaag erg verdrietig. Aan hoeveel mensen onthouden wij hiermee - nu en in het verleden - de enige weg naar redding.