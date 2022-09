‘Overheid, betrek samenleving veel actiever bij aanpak complexe problemen’

Een verstandige overheid schakelt de samenleving actiever in bij het aanpakken van complexe vraagstukken als de stikstofcrisis of de coronapandemie.

De aanpak van complexe maatschappelijke problemen zal alleen slagen als we de kennis en inventiviteit uit de samenleving beter weten te benutten. Het is onvoldoende de samenleving op te roepen met plannen te komen of een zogeheten Maatschappelijk Impact Team te installeren. De overheid moet actie ondernemen om samenwerking met de samenleving beter te faciliteren.

complexe problemen

Nederland staat voor meerdere complexe maatschappelijke problemen, waaronder de stikstofuitstoot, het coronavirus, de woningnood en de energievoorziening. Oplossingen voor deze problemen, ook voor de pandemie, komen voor een belangrijk deel voort uit kennis en innovatie. Voorbeelden daarvan z..

