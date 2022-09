Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet afhankelijk van wetten of regeltjes

Het ontbreekt in Nederland nog aan een rechtsvorm die maatschappelijk gedreven ondernemers daadwerkelijk ondersteunt. Toch kunnen ook zij wel degelijk iets doen tegen de klimaatcrisis.

Patagonia-oprichter Yvon Chouinard heeft alle aandelen weggegeven om zo het dividend van het bedrijf te investeren in duurzame projecten.

Het weggeven van alle aandelen van Patagonia-oprichter Yvon Chouinard, om zo het dividend van het bedrijf te investeren in duurzame projecten, trok vorige week de nodige en terechte aandacht. Een mooi voorbeeld om een bedrijf door middel van een juridische structuur in dienst te zetten voor de maatschappij en te vechten tegen de klimaatcrisis.

Het vergroten van maatschappelijke impact door middel van ondernemerschap krijgt ook in Nederland de nodige belangstelling. Ambitieuze bedrijven in de Benelux hebben sinds 2015 de mogelijkheid om een B Corp-certificaat te behalen, en binnenkort zal een aantal ingrijpende Europese duurzaamheidsrichtlijnen zijn intrede maken in onze nationale wetgeving. Allemaal belangrijke initiatieven, maar waar bli..

