Let op betekenis doop

Het is heilzaam om verschillende artikelen in deze krant te lezen over de doop. Het gesprek gaat vaak over het teken en tijdstip van de doop en minder over de betekenis. Maar juist de betekenis lijkt me de brug te zijn. In Titus 3 gaat het over het ‘bad van de wedergeboorte’. Ik hoop dat we daar allemaal zo uit leven dat teken en tijdstip niet meer de hoofdzaak zijn. De schrijver van de Galatenbrief schrijft het nog stelliger: ‘besneden zijn of onbesneden zijn betekent niets’ (of: als kind of als volwassene gedoopt zijn) – het gaat erom of men een ‘nieuwe schepping’ is.