Zijn we in staat tot goede dingen?

Volgens Reinier Sonneveld zijn wij mensen wel degelijk in staat tot goede dingen, en is vraag en antwoord 8 van de Heidelbergse Catechismus (HC) ‘geen correcte waarneming van hoe mensen in elkaar zitten’ (ND, 16 september). Het klopt dat er veel ongelukken gebeurd zijn rond deze passage. Maar gaat deze tekst over hoe wij mensen naar elkaar kijken?

Volgens mij niet. God laat zijn zon opgaan en laat het regenen over goede en slechte mensen.

Zo kijken wij, op ons menselijk niveau, naar elkaar. Dan zien we criminelen en mensen die deugen. Dan zijn we inderdaad in staat tot enig goed. Deze passage gaat over hoe God naar ons kijkt. Totaal anders en oneindig veel verder en dieper. Het gaat over hoe het zit tussen God en mij. Deze passage ligt in het verlengde van antwoord 1 van de HC: dat ik van Christus ben!

