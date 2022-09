Jongeren stellen: de mens is van nature ... slecht

Naar aanleiding van het interview met Reinier Sonneveld over manipulatie in religieuze groeperingen, waarover hij een boek heeft geschreven, (Nederlands Dagblad, 16 september) deel ik graag het volgende.

Zijn we als mensen van nature goed of slecht? Die vraag stelde ik in mijn gemeente aan een hele groep jongeren.

Tot mijn verrassing koos de hele groep met wie ik in gesprek was voor het tweede: slecht. Afgelopen week hadden we het namelijk over de vraag hoe God naar ons kijkt en niemand koos voor ‘goed’.

Ik was verrast omdat jongeren naar mijn idee steeds de boodschap mee krijgen dat ze ‘oké’ zijn en het beste uit zichzelf moeten halen. In onze kerk worden ze ook niet platgeslagen met preken over verlorenheid en schuld. En toch zeiden ze dat we van nature slecht zijn. ‘Want kijk naar wat er in de wereld gebeurt’, zeiden ze. ‘En als God naar mijn leven kijkt is echt niet alles oké.’

Anders dan Reinier Sonneveld voel ik me in mijn omgeving ju..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .