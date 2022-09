Dat sommige baptistengemeenten de eis tot herdoop loslaten, noemt Siebe Dijkstra een goede ontwikkeling (ND, 16 september). Ik ben dat met hem eens. Omgekeerd zou ik willen zien dat in reformatorische en gereformeerde kerken ruimte komt voor leden met een andere doopopvatting. Het opdragen van kinderen bijvoorbeeld. In mijn pluriforme PKN-gemeente in Lelystad bestaat die mogelijkheid. Ook dat drukt de door Dijkstra aangehaalde belofte van Petrus uit. In een herdoop zie ik ook geen bezwaar, voor hen die daarover goed hebben nagedacht. Maar ik besef dat dit voor veel leden ‘een brug te ver is’. Elkaar geen aanstoot geven is ook een bijbelse opdracht.