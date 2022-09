Lustvolle liefde, liefdevolle lust. Katholieke visie spreekt nog aan

De vooroordelen ten spijt is de kerkelijke visie op seksualiteit al vele eeuwen positief. Het kan zelfs een sacrament van de goddelijke Liefde zijn.

Thomas van Aquino schreef dat in de ideale situatie seksualiteit juist geestelijk én fysiek is, de liefde uit zich in lust, de lust is doordrongen van liefde.

Recent onderzoek toont een positief verband aan tussen geloven en de beleving van seksualiteit (Nederlands Dagblad, 3 september). Vanuit een katholieke visie bezien is dat niet vreemd want zowel de eeuwenoude doopsymboliek als het denken van Thomas van Aquino (1225-1274) laten zien dat seksualiteit diep menselijk is en zelfs sacrament kan zijn van de goddelijke Liefde.

lustvolle liefde

De monnik en geleerde Thomas van Aquino kreeg in de 13e eeuw een vraag over de ‘paradijselijke seksualiteit’. De vragensteller suggereerde dat dergelijke seks wel op een engelachtige wijze diende plaats te vinden. Thomas van Aquino gaf echter als antwoord dat in het paradijs – de ideale s..

