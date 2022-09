Ik, scholier van 16 jaar, vraag de politiek: houd onze planeet leefbaar en breng daar offers voor

'Mijn generatie en de generaties na mij gaan een zelfde soort catastrofe meemaken, maar dan in slow-motion.' Beeld: een ondergelopen gebied in Pakistan, dat is getroffen door overstromingen.

Het is 13 februari 2021. Op mijn ijzertjes glijd ik over de bevroren grachten. Het krakende ijs onder mijn voeten biedt de broodnodige afleiding van alle ellende waar ik en andere scholieren mee te maken hebben. Lockdown, avondklok, online lessen, de constante angst voor een coronabesmetting. Voor even waan ik mij in die goede oude tijd. Maar in tegenstelling tot die goede oude tijd duren de winters geen weken meer. Nog geen week later sta ik met ruim vijftien graden in mijn korte broek op het laatste restje van mijn eens zo imposante iglo. Het smelten van het zielige hoopje papsneeuw onder mijn voeten doet me denken aan de beelden van smeltende gletsjers en ineenstortende ijskappen. Klimaatverandering onder mijn voeten en toch met beide..

