Joe Biden koopt kiezers om en geeft Congres het nakijken

De conservatieven gebruiken de kwijtschelding om de Democratische Partij af te schilderen als elitair en wereldvreemd. Maar het grootste probleem met Bidens plan is niet wereldvreemdheid of elitair. Het grootste probleem is dat de president met deze actie rücksichtslos de grondwet overtreedt door geld uit te geven dat niet door het Congres is goedgekeurd. Bidens machtsgreep en het gebrek aan kritiek op deze grove breuk met zijn eed om de grondwet te behouden en te verdedigen, is een onheilspellend teken voor de Amerikaanse democratie.

De Amerikaanse democratie is gebouwd op de strikte scheiding der machten, met name wat betreft de overheidsfinanciën. Zelfs toen Amerika nog bestond uit Engelse koloniën, was het heffen en uitgeven van geld ..

