Manipulatieve dominee

In een interview (ND 15 september) over zijn nieuwe boek Reli detox stelt Reinier Sonneveld dat predikanten door intimiderende prediking over zonde en onaantastbaarheid het gedrag van kerkbezoekers zwaar onder druk zetten en manipuleren. Op grond van een enquête en gesprekken constateert Sonneveld dat velen ‘in de refoscene en evangelische hoek’ in het nauw komen. Het is goed dat dit thema aan de orde komt. Toch mis ik tegenwicht en nuance. Sonneveld bespreekt alleen manipulatie door predikanten. Uit recent onderzoek (Wolven in de kerk) blijkt, ook uit een enquête en gesprekken, dat in dezelfde kringen predikanten door kerkleden en bestuurders onder druk gezet en gemanipuleerd worden. Uit harde cijfers blijkt dat velen daardoor burn-out raken en ontslag nemen of krijgen. Bij kerkleden en -bestuur alsook bij de predikant gaat er veel mis. Ten diepste heeft het niet specifiek met de positie van predikant, kerklid of kerkbestuurder te maken, maar met het feit dat wij állen zonden kennen (Romeinen 3:23) en ongeacht onze positie de neiging hebben met onze overtuigingen en gedrag de medemens te manipuleren. Niet alleen de predikant, maar ook iedere kerkbezoeker, ouderling, koster, jeugdwerker en bestuurder dient zelfkennis te hebben en waakzaamheid over het eigen gedrag te betrachten.