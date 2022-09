Wat moet er in de troonrede echt aan bod komen?

Dinsdag is het Prinsjesdag. ‘s Middags leest de koning, namens de regering, de jaarlijkse troonrede voor. In de rede schetst hij de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar. Waar zou de regering volgens jou werk van moeten maken?

Jubeljaar

Irene Plas,

voorzitter CDA Brunssum en vakdocent Engels

‘Landgenoten. Als er iets is waar iedereen weleens naar verlangt, is dat een schone lei. Veel mensen in ons land gaan gebukt onder langdurige schulden die zich, door een samenloop van omstandigheden, blijven opstapelen. Er is een kloof ontstaan die de premier niet wil oplossen. Het is onder andere mijn taak als koning om ook afgehaakte burgers perspectief te geven. Daarom wil ik, samen met u, met frisse zin en nieuwe hoop de tijd die komen gaat het hoofd bieden, en kondig ik, Willem-Alexander, na rijp b..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .