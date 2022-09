Die christelijke vorming, daar moeten we het toch weer eens over hebben

De afgelopen week dacht ik vaker aan de kerkreformator Maarten Luther (1483-1546) dan me lief was. Het was een week waarin een verontrustend aantal ‘goede werken’ mijn pad kruiste. Het zorgde voor een euforisch gevoel van goedheid dat, met dank aan Luther, welhaast automatisch in mindering op de genade moest worden gebracht.