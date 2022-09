In het ND van 14 september vertelt Reinier Sonneveld over zijn nieuwste boek Reli detox, over religieuze manipulatie. Hoewel ik Sonneveld graag lees en zeer waardeer, bekruipt me het gevoel dat hij in dit interview soms uit de bocht vliegt. Ja, manipulatie komt voor in kerken – vaak ter wille van eigen belang en eigen status – en is zeer schadelijk. Maar veel voorbeelden van ‘manipulatie’ die Sonneveld noemt, zijn volgens mij gewoon ‘een pittige preek over de kern van het evangelie’. Wat is er mis mee om onze zondigheid te benadrukken – zonde is toch gewoon de ‘ongemakkelijke waarheid’ van het menselijk leven? Wees daar realistisch over.