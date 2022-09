Wapens zijn te simpele reflex

Lukt het dit kabinet om de ongekende ophoging van het defensiebudget hand in hand te laten gaan met even ambitieuze plannen om vrede te bevorderen? Het is broodnodig.

Voor de 54e keer begint vandaag de PAX Vredesweek (21 september is het de internationale dag van de vrede). Een dag om te vieren, te protesteren en met elkaar wegen te vinden om te komen tot vrede. Een dag waar we in Europa uiteraard ook aandacht geven aan de oorlog op ons continent die nu ruim een half jaar duurt. Het eerste ongeloof en de ontzetting lijkt wat weggeëbd in het Westen, ook in Nederland. De bestuurscrises over stikstof, inflatie en energieprijzen hebben het nieuws overgenomen. Maar de oorlog in Oekraïne gaat onverminderd door. Net als die in bijvoorbeeld..

