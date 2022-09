‘Het is onwenselijk als de kerk deel uitmaakt van de gevestigde orde’

Het aantreden van Charles III als nieuwe monarch van het Verenigd Koninkrijk is een goede aanleiding om de gouden koorden tussen het Britse koningshuis en de ‘Church of England’ door te knippen.

Volgens sommigen zou de positie van de koning als ‘Verdediger van het Geloof’ (Defensor Fidei) niet veel meer zijn dan een loze eretitel. Toch wordt van de koning nog steeds verwacht dat hij – nota bene op voorspraak van de minister-president – de benoemingen van bisschoppen en andere hoge kerkelijke functionarissen bekrachtigt en een koninklijke zegen aan uitspraken van de generale synode hecht. De aartsbisschop van Canterbury en zijn collega’s zullen bovendien bij de kroning van Charles III een eed van trouw aan de kersverse koning (moeten) afleggen. Daarnaast heeft de Church of England een unieke positie in het kerkelijke landschap door 24 (!) bisschoppen een zetel te kunnen geven in het House of Lords.

beleefd geweigerdNaar verluid..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .