Als ik The Crown kijk, zie ik een zus in Christus

Met enige regelmaat kijk ik films een tweede of derde keer. In een uitzonderlijk geval zelfs een twintigste keer. Vrijwel altijd vallen dan zaken op die je de eerste keer gemakkelijk over het hoofd zag. Zaadjes in de vorm van terugkerende thema’s of visuele verwijzingen die de scenarioschrijver en regisseur al vroeg in de film verstoppen en die tegen het einde ontkiemen. Of ogenschijnlijk oppervlakkige dialogen die met kennis van de afloop van het verhaal ineens een nieuwe betekenis krijgen. Series kijk ik zelden opnieuw. Simpelweg omdat het aanbod overweldigend is en je na het kijken van één seizoen van de gemiddelde dramaserie een uur of tien verder bent. Laat staan wanneer die serie meerdere seizoenen loopt.